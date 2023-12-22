Румянцева (Ефимова) Галина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения09.03.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1954
Отец: Ефимов Анатолий Иванович
Мать: Ефимова Зоя Семеновна
Рождение ребёнка
28.09.1975
Сын: Новосельцев Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.07.1981
Сын: Румянцев Евгений Валерьевич
Отец ребёнка: Румянцев Валерий Майевич
Синявино, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно