Румянцева (Ефимова) Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева (Ефимова) Галина Анатольевна

Место рождения

Чирково Большое, Метлинская волость, Сольвычегодский уезд

Дата рождения

09.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1954

Отец: Ефимов Анатолий Иванович

Мать: Ефимова Зоя Семеновна

Чирково Большое, Метлинская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1975

Сын: Новосельцев Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.07.1981

Сын: Румянцев Евгений Валерьевич

Отец ребёнка: Румянцев Валерий Майевич

Синявино, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Валерий Майевич

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