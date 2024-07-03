Полунин Алексей Ананьевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти12.12.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Полунин Ананий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1930
Дочь: Сухарева Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Полунина (Климонтова) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
23.04.1936
Сын: Полунин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Полунина (Климонтова) Наталья Михайловна
Петровское, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.05.1941
Дочь: Шепель (Полунина) Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Полунина (Климонтова) Наталья Михайловна
Военная служба
С 18.08.1942 по 12.12.1942
Смерть
12.12.1942