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Полунин Алексей Ананьевич

Место рождения

Бужан, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1910

Дата смерти

12.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Полунин Ананий

Мать: не указана

Бужан, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1930

Дочь: Сухарева Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Полунина (Климонтова) Наталья Михайловна

Бужан, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1936

Сын: Полунин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Полунина (Климонтова) Наталья Михайловна

Петровское, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.05.1941

Дочь: Шепель (Полунина) Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Полунина (Климонтова) Наталья Михайловна

Бужан, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
С 18.08.1942 по 12.12.1942
Пожарище, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Смерть
12.12.1942
Пожарище, Великолуцкий уезд, Псковская губерния

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