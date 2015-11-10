Князева Клавдия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева Клавдия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1919

Дата смерти

10.11.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1919

Отец: не указан

Мать: Андреева Матрёна Никифоровна

Рождение ребёнка
19.01.1941

Сын: Князев Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Князев Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
03.12.1954

Дочь: Жукова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.07.1956

Сын: Жуков Анатолий Ивановис

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Андрей Алексеевич

Смерть
10.11.2015
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