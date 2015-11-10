Князева Клавдия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1919
Дата смерти10.11.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1919
Отец: не указан
Рождение ребёнка
19.01.1941
Отец ребёнка: Князев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
03.12.1954
Дочь: Жукова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.07.1956
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.2015