Долматовъ Емельянъ
Место рождения
Дата рождения10.07.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1849
Отец: Долматовъ Федоръ
Мать: Долматова Марья
Бракосочетание
13.01.1868
Жена: Долматова Устинья
Рождение ребёнка
1870
Сын: Долматовъ Григорий
Мать ребёнка: Долматова Устинья
Рождение ребёнка
01.06.1872
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Долматова Устинья
Рождение ребёнка
20.10.1873
Сын: Долматовъ Гервасий
Мать ребёнка: Долматова Устинья
Рождение ребёнка
17.09.1875
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Долматова Устинья
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Ляпкина Евдокия
Мать ребёнка: Долматова Устинья
Рождение ребёнка
08.08.1888
Сын: Долматовъ Павелъ
Мать ребёнка: Долматова Устинья
Рождение ребёнка
25.02.1893
Мать ребёнка: Долматова Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долматовъ Василий
Мать ребёнка: Долматова Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Долматова Устинья