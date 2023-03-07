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Долматовъ Емельянъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.07.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1849

Отец: Долматовъ Федоръ

Мать: Долматова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.01.1868

Жена: Долматова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Сын: Долматовъ Григорий

Мать ребёнка: Долматова Устинья

Рождение ребёнка
01.06.1872

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Долматова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1873

Сын: Долматовъ Гервасий

Мать ребёнка: Долматова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1875

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Долматова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ляпкина Евдокия

Мать ребёнка: Долматова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1888

Сын: Долматовъ Павелъ

Мать ребёнка: Долматова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1893

Сын: Долматовъ Константинъ

Мать ребёнка: Долматова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долматовъ Василий

Мать ребёнка: Долматова Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Долматова Устинья

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