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Долматовъ Василий
Долматовъ Василий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Долматовъ Емельянъ
1849 г.р.
Мать
Долматова (Баканова) Устинья
1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Долматовъ Емельянъ
Мать:
Долматова Устинья
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