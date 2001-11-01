Гриневич Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти?.11.2001
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Гриневич Антон
Мать: Гриневич Анастасия
Рождение ребёнка
03.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Saint Petersburg, Russian Federation
Смерть
?.11.2001
Похороны
Неизвестно