Гриневич Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриневич Иосиф

Гриневич Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

?.11.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Гриневич Антон

Мать: Гриневич Анастасия

Рождение ребёнка
03.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Saint Petersburg, Russian Federation
Смерть
?.11.2001
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург