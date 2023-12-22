Войняк (Рига) Елена Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1919
Сын: Войняк Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Войняк Григорий Семенович
Рождение ребёнка
10.08.1923
Дочь: Войняк Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Войняк Григорий Семенович
Смерть
Неизвестно