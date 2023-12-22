Войняк (Рига) Елена Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войняк (Рига) Елена Афанасьевна

Место рождения

Новоселица, Чернівецька область

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоселица, Чернівецька область
Бракосочетание
28.01.1909 ст.

Муж: Войняк Григорий Семенович

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
01.11.1919

Сын: Войняк Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Войняк Григорий Семенович

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
10.08.1923

Дочь: Войняк Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Войняк Григорий Семенович

Новоселица, Чернівецька область
Смерть
Неизвестно
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