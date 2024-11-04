Мезрин Поликарп Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Мезрин Давид Наумович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мезрин Никита Поликарпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Мезрин Федор Поликарпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Дочь: Крылова (Мезрина) Анастасия Поликарповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно