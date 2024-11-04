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Мезрин Поликарп Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Мезрин Давид Наумович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезрин Иван Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезрин Никита Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Мезрин Федор Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Дочь: Крылова (Мезрина) Анастасия Поликарповна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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