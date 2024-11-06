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Мезрин Давид Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Мезрин Наум Иванович

Мать: Мезрина Дарья

Рождение ребёнка
1851

Сын: Мезрин Поликарп Давыдович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Мезрин Ульян Давыдович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Дочь: (Мезрина) Параскева Давыдовна

Мать ребёнка: не указана

http://urzhum-uezd.ortox.ru/krestjanskie_rody_malmyzhskogo_i_sarapul._uezdov/view/id/1210765
Смерть
Неизвестно

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