Мезрин Давид Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Мезрин Наум Иванович
Мать: Мезрина Дарья
Рождение ребёнка
1851
Сын: Мезрин Поликарп Давыдович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Дочь: (Мезрина) Параскева Давыдовна
Мать ребёнка: не указана
http://urzhum-uezd.ortox.ru/krestjanskie_rody_malmyzhskogo_i_sarapul._uezdov/view/id/1210765
Смерть
Неизвестно