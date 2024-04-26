Ушакова Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ушакова Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Ушаков Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Ушаков Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Ушаков Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ушакова Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Ушаков Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Ушаков Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Ушаков Иван Иванович
Отец ребёнка: Ушаков Иван Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно