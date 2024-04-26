Ушакова Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшакова Ирина Николаевна

Ушакова Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ушакова Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Ушаков Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ушаков Авраамий Иванович

Отец ребёнка: Ушаков Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ушаков Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Ушаков Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ушакова Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Ушаков Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Ушаков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Ушаков Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Ушаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Ушаков Иван Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Иван Прокопьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close