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Ушаков Афанасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Ушаков Иван Прокопьевич

Мать: Ушакова Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Ушаков Мефодий Афанасьевич

Мать ребёнка: Ушакова Харитина Кондратьевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Ушаков Иннокентий Афанасьевич

Мать ребёнка: Ушакова Харитина Кондратьевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ушаков Даниил Афанасьевич

Мать ребёнка: Ушакова Харитина Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Харитина Кондратьевна

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