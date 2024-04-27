Ушаков Афанасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Ушаков Иван Прокопьевич
Мать: Ушакова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ушаков Мефодий Афанасьевич
Мать ребёнка: Ушакова Харитина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ушаков Иннокентий Афанасьевич
Мать ребёнка: Ушакова Харитина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Ушаков Даниил Афанасьевич
Мать ребёнка: Ушакова Харитина Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно