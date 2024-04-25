Ушакова Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Женский

Отец

1817 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Ушаков Иван Прокопьевич

Мать: Ушакова Ирина Николаевна

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