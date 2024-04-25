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Ушакова Агриппина Ивановна
Ушакова Агриппина Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1857
Пол
Женский
Отец
Ушаков Иван Прокопьевич
1817 г.р.
Мать
Ушакова Ирина Николаевна
1826 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец:
Ушаков Иван Прокопьевич
Мать:
Ушакова Ирина Николаевна
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