Поздний Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1886 ст.
ф.803 оп.2 д.309 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1883-1887
Крещение
26.12.1886 ст.
Восприемники: саратовской губ и уезда села Адовчина матрос Федор Афанасьевич Смоляков и Русанна Даниловна Московченко
Смерть
Неизвестно