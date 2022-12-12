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Поздний Василий Тимофеевич

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

25.12.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1886 ст.

Отец: Поздний Тимофей Федорович

Мать: Поздняя Параскева Каллиниковна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
ф.803 оп.2 д.309 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1883-1887
Крещение
26.12.1886 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: саратовской губ и уезда села Адовчина матрос Федор Афанасьевич Смоляков и Русанна Даниловна Московченко
Смерть
Неизвестно
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