Сапожкин Алексей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожкин Алексей Фёдорович

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Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1873

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Сапожкин Фёдор Дмитриевич

Мать: Сапожкина Фёкла Михайловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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