Агизина Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агизина Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1988

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1988

Отец: Агизин Александр Григорьевич

Мать: Шлякович Раиса