Шлякович Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1984
Сын: Агизин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Агизин Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
12.06.1988
Дочь: Агизина Анна Александровна
Отец ребёнка: Агизин Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно