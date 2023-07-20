Шлякович Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлякович Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1984

Сын: Агизин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Агизин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
12.06.1988

Дочь: Агизина Анна Александровна

Отец ребёнка: Агизин Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агизин Александр Григорьевич