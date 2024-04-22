Кошман Анатолий Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 10.12.1943
Дата смерти24.06.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.12.1943
Отец: Кошман Петр
Мать: Кошман Мария Николаевна
Бракосочетание
11.10.1966
Жена: Кошман Галина Юрьевна
Рождение ребёнка
19.02.1969
Дочь: Кошман Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Кошман Галина Юрьевна
Рождение ребёнка
03.06.1974
Сын: Кошман Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Кошман Галина Юрьевна
Смерть
24.06.1993