Кошман Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошман Анатолий Петрович

Кошман Анатолий Петрович

avatar

Место рождения

совхоза им. Воровского, Мензелинский район, Республика Татарстан

Дата рождения

Около 10.12.1943

Дата смерти

24.06.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.12.1943

Отец: Кошман Петр

Мать: Кошман Мария Николаевна

совхоза им. Воровского, Мензелинский район, Республика Татарстан
Бракосочетание
11.10.1966

Жена: Кошман Галина Юрьевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.02.1969

Дочь: Кошман Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Кошман Галина Юрьевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1974

Сын: Кошман Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Кошман Галина Юрьевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.06.1993
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close