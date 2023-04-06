Давид Семенович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Рождение ребёнка
1753
Сын: Василий Давыдович
Мать ребёнка: Мавра Никитична
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Прасковья Давыдовна
Мать ребёнка: Мавра Никитична
Рождение ребёнка
1760
Дочь: ?
Мать ребёнка: Мавра Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Никитична
Смерть
Неизвестно