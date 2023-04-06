Давид Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давид Семенович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Сорокин Семен Федорович

Мать: Сорокина Евдокия Матвеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Василий Давыдович

Мать ребёнка: Мавра Никитична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Прасковья Давыдовна

Мать ребёнка: Мавра Никитична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: ?

Мать ребёнка: Мавра Никитична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Никитична

Смерть
Неизвестно
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