Мавра Никитична
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Василий Давыдович
Отец ребёнка: Давид Семенович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Прасковья Давыдовна
Отец ребёнка: Давид Семенович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: ?
Отец ребёнка: Давид Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давид Семенович
Смерть
Неизвестно