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Мавра Никитична

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Василий Давыдович

Отец ребёнка: Давид Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Прасковья Давыдовна

Отец ребёнка: Давид Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: ?

Отец ребёнка: Давид Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давид Семенович

Смерть
Неизвестно
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