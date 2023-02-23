Сорокин Семен Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смерти1759
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Меланья Семеновна
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Сорокин Митрофан Семенович
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Давид Семенович
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Иван Семенович
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Артамон Семенович
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Сорокин Меркурий Семенович
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Матвеевна
Смерть
1759