Сорокин Семен Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Семен Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Меланья Семеновна

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Матвеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Сорокин Митрофан Семенович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Давид Семенович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Матвеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Иван Семенович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Матвеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Артамон Семенович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Матвеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Сорокин Меркурий Семенович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Матвеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1759
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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