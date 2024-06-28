Крупнова Агриппина Степановна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крупнова Агриппина Степановна

Место рождения

Шолохово, Мытищи, Московская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Шолохово, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
20.02.1899

Муж: Крупнов Семён Тимофеевич

Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
27.09.1901

Сын: Крупнов Сергей Семёнович

Отец ребёнка: Крупнов Семён Тимофеевич

Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1905

Сын: Крупнов Василий Семёнович

Отец ребёнка: Крупнов Семён Тимофеевич

Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
29.05.1909

Дочь: Борисова (Крупнова) Мария Семёновна

Отец ребёнка: Крупнов Семён Тимофеевич

Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
19.05.1912

Сын: Крупнов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Крупнов Семён Тимофеевич

Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
15.07.1914

Сын: Крупнов Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Крупнов Семён Тимофеевич

Федоскино, Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно

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