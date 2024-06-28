Крупнова Агриппина Степановна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1899
Рождение ребёнка
27.09.1901
Отец ребёнка: Крупнов Семён Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.04.1905
Сын: Крупнов Василий Семёнович
Отец ребёнка: Крупнов Семён Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.05.1909
Дочь: Борисова (Крупнова) Мария Семёновна
Отец ребёнка: Крупнов Семён Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.05.1912
Сын: Крупнов Николай Семёнович
Отец ребёнка: Крупнов Семён Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.07.1914
Сын: Крупнов Владимир Семёнович
Отец ребёнка: Крупнов Семён Тимофеевич
Смерть
Неизвестно