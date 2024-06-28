Крупнов Сергей Семёнович
Место рождения
Дата рождения27.09.1901
Дата смерти08.10.1944 или 09.10.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1901
Захоронение (военное)
Неизвестно
Был захоронён в д. Хмелёво, Ломжинского района, Белостокской области, Белорусской ССР (Chmielewo, Nowogród, Powiat Łomżyński, Województwo podlaskie, Polska) Источник: https://m.pamyat-naroda.ru/heroe... Показать все
Крещение
28.09.1901
Бракосочетание
26.09.1926
Призыв на военную службу
19.09.1944
Призван военкоматом Новогрудского РВК, Белорусской ССР, Барановичской обл., Новогрудского р-на.
Военная служба
С 19.09.1944 по 09.10.1944
Был сержантом 343-ей стрелковой дивизии.
Смерть
08.10.1944 или 09.10.1944
Убит в бою
Перезахоронение
Неизвестно
Был перезахоронён из д. Хмелёво в г. Остроленка, Мазовецкое воеводство (Ostrołęka,Województwo mazowieckie). Адрес: г. Остроленка, ул. 1 Армии Войска Польскего (так в источнике) Источник: https://m.pa... Показать все