Крупнов Сергей Семёнович 27.09.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКрупнов Сергей Семёнович

Крупнов Сергей Семёнович

avatar

Место рождения

Федоскино, Мытищи, Московская область

Дата рождения

27.09.1901

Дата смерти

08.10.1944 или 09.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1901

Отец: Крупнов Семён Тимофеевич

Мать: Крупнова Агриппина Степановна

Федоскино, Мытищи, Московская область
Захоронение (военное)
Неизвестно
Был захоронён в д. Хмелёво, Ломжинского района, Белостокской области, Белорусской ССР (Chmielewo, Nowogród, Powiat Łomżyński, Województwo podlaskie, Polska) Источник: https://m.pamyat-naroda.ru/heroe... Показать все
Крещение
28.09.1901
Федоскино, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
26.09.1926

Жена: Крупнова (Кузнецова) Любовь Ивановна

Федоскино, Мытищи, Московская область
Призыв на военную службу
19.09.1944
Призван военкоматом Новогрудского РВК, Белорусской ССР, Барановичской обл., Новогрудского р-на.
Военная служба
С 19.09.1944 по 09.10.1944
Был сержантом 343-ей стрелковой дивизии.
Смерть
08.10.1944 или 09.10.1944
Убит в бою
Перезахоронение
Неизвестно
Был перезахоронён из д. Хмелёво в г. Остроленка, Мазовецкое воеводство (Ostrołęka,Województwo mazowieckie). Адрес: г. Остроленка, ул. 1 Армии Войска Польскего (так в источнике) Источник: https://m.pa... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.