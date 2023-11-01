Пыжев Евтифон Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Евтифон Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Пол

Мужской

Отец

1687 г.р.

Мать

1680 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Пыжев Игнатей Гаврилович

Мать: Ирина

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