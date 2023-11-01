Пыжев Игнатей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Пыжев Гаврила Захарович
Мать: Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пыжева) Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Рождение ребёнка
1705
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Агафья
Смерть
1754