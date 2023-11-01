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Пыжев Игнатей Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Пыжев Гаврила Захарович

Мать: Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пыжева) Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Рождение ребёнка
1705

Сын: Пыжев Евтифон Игнатьевич

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
1708

Сын: Пыжев Филипп Игнатьевич

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
1730

Сын: Пыжев Матвей Игнатьевич

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1740

Сын: Пыжев Леон Игнатьевич

Мать ребёнка: Агафья

Смерть
1754

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