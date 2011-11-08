Ганин Сергей Леонидович
Место рождения
Дата рождения24.09.1954
Дата смерти08.11.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1954
Отец: Ганин Леонид Иванович
Мать: Ганина Зинаида Павловна
Бракосочетание
14.08.1976
Рождение ребёнка
27.07.1977
Дочь: Малова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Ганина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
09.08.1986
Сын: Ганин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Ганина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
09.08.1986
Сын: Ганин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.2011