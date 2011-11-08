Ганин Сергей Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГанин Сергей Леонидович

Ганин Сергей Леонидович

Место рождения

Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край

Дата рождения

24.09.1954

Дата смерти

08.11.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1954

Отец: Ганин Леонид Иванович

Мать: Ганина Зинаида Павловна

Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край
Бракосочетание
14.08.1976

Жена: Ганина Татьяна Михайловна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1977

Дочь: Малова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Ганина Татьяна Михайловна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
09.08.1986

Сын: Ганин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Ганина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
09.08.1986

Сын: Ганин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганина Татьяна Михайловна

Смерть
08.11.2011
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close