Нартов Алексей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Нартова) Мария Матвеева
Рождение ребёнка
24.07.1886
Дочь: (Нартова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: (Нартова) Мария Матвеева
Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно