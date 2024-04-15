Нартов Алексей Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нартов Алексей Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Нартова) Мария Матвеева

Рождение ребёнка
24.07.1886

Дочь: (Нартова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: (Нартова) Мария Матвеева

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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