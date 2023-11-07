Воробьева Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1950

Сын: Богомазов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Богомазов Ваасилий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомазов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Богомазов Ваасилий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомазов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Богомазов Ваасилий Семенович

Смерть
Неизвестно
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