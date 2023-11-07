Воробьева Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1950
Сын: Богомазов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Богомазов Ваасилий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богомазов Федор Васильевич
Отец ребёнка: Богомазов Ваасилий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богомазов Федор Васильевич
Отец ребёнка: Богомазов Ваасилий Семенович
Смерть
Неизвестно