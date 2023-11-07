Богомазов Ваасилий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1950
Сын: Богомазов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Воробьева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богомазов Федор Васильевич
Мать ребёнка: Воробьева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богомазов Федор Васильевич
Мать ребёнка: Воробьева Анна Федоровна
Смерть
1974