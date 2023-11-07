Богомазов Ваасилий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомазов Ваасилий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1950

Сын: Богомазов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Воробьева Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомазов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Воробьева Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомазов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Воробьева Анна Федоровна

Смерть
1974
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