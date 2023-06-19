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Сочихин Егор Никонов

Место рождения

Клины, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Никон Анисимов

Мать: Федосья Тимофеева

Клины, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Сочихина Агрипина Егорова

Мать ребёнка: Ефимия Антониева

Михейково, Петровская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1867 ст.

Сын: Сочихин Иван Егоров

Мать ребёнка: Ефимия Антониева

Михейково, Петровская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1872 ст.

Дочь: Анисья Егорова

Мать ребёнка: Ефимия Антониева

Михейково, Петровская волость, Юрьевский уезд
Смерть
Неизвестно