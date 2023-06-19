Сочихин Егор Никонов
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Никон Анисимов
Мать: Федосья Тимофеева
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Сочихина Агрипина Егорова
Мать ребёнка: Ефимия Антониева
Рождение ребёнка
02.06.1867 ст.
Сын: Сочихин Иван Егоров
Мать ребёнка: Ефимия Антониева
Рождение ребёнка
03.01.1872 ст.
Дочь: Анисья Егорова
Мать ребёнка: Ефимия Антониева
Смерть
Неизвестно