(Сочихина) Анисья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сочихина) Анисья Егорова

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Место рождения

Михейково, Петровская волость, Юрьевский уезд

Дата рождения

03.01.1872 ст.

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Отец

1831 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

1901 г.р.
1906 г.р.
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1908 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1872 ст.

Отец: Сочихин Егор Никонов

Мать: Ефимия Антониева

Михейково, Петровская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1901 ст.

Дочь: Сочихина Клавдия незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.02.1906

Сын: Сочихин Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.06.1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карасев Сергей Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.10.1908

Дочь: Сочихина Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Михейково, Петровская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карасев Сергей Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1952
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