(Сочихина) Анисья Егорова
Место рождения
Дата рождения03.01.1872 ст.
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1872 ст.
Отец: Сочихин Егор Никонов
Мать: Ефимия Антониева
Рождение ребёнка
08.05.1901 ст.
Дочь: Сочихина Клавдия незаконнорожденная
Рождение ребёнка
28.02.1906
Сын: Сочихин Николай
Рождение ребёнка
20.06.1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карасев Сергей Ильич
Рождение ребёнка
24.10.1908
Дочь: Сочихина Анастасия
Рождение ребёнка
16.09.1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карасев Сергей Ильич
Смерть
1952