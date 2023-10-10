Андросова / Андрусова / Матрена Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1889
Дочь: Матрена Ильинична
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.11.1894
Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Ильич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.05.1897
Дочь: Александра Ильинична
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.07.1898
Сын: Андросов / Андрусов / Николай Ильич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.12.1899
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.02.1901
Сын: Андросов / Андрусов / Семен Ильич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно