Андросова / Андрусова / Матрена Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросова / Андрусова / Матрена Лаврентьевна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.11.1889

Дочь: Матрена Ильинична

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.11.1894

Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Ильич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.05.1897

Дочь: Александра Ильинична

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.07.1898

Сын: Андросов / Андрусов / Николай Ильич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.12.1899

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1901

Сын: Андросов / Андрусов / Семен Ильич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Илья Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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