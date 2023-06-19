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Алтухов Артамон Иванович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1751

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Алтухов Иван Яковлевич

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Алтухов Григорий Артамонович

Мать ребёнка: Алтухова Федосья Ермолаевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Алтухова Татьяна Артамоновна

Мать ребёнка: Алтухова Федосья Ермолаевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Алтухова Агафья Артамоновна

Мать ребёнка: Алтухова Федосья Ермолаевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Алтухов Калина Артамонович

Мать ребёнка: Алтухова Федосья Ермолаевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алтухова Федосья Ермолаевна

Смерть
1800
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область