Алтухов Артамон Иванович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Алтухов Иван Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Алтухов Григорий Артамонович
Мать ребёнка: Алтухова Федосья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Алтухова Татьяна Артамоновна
Мать ребёнка: Алтухова Федосья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Алтухова Агафья Артамоновна
Мать ребёнка: Алтухова Федосья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Алтухов Калина Артамонович
Мать ребёнка: Алтухова Федосья Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1800