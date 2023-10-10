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Мурза Юрий Константинов

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Мурза Лазарь Юрьевич

Мать ребёнка: Феодора Федорова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Мурза Иван Юрьев

Мать ребёнка: Феодора Федорова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мурза Ефим Юрьев

Мать ребёнка: Феодора Федорова

Смерть
Неизвестно
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