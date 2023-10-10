Мурза Юрий Константинов
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Мурза Лазарь Юрьевич
Мать ребёнка: Феодора Федорова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Мурза Иван Юрьев
Мать ребёнка: Феодора Федорова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мурза Ефим Юрьев
Мать ребёнка: Феодора Федорова
Смерть
Неизвестно