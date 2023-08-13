Касырева Мавра Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасырева Мавра Назаровна

Касырева Мавра Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 24.03.1812

Сын: Гомозов Гавриил Сергеевич

Отец ребёнка: Гомозов Сергей Мартинович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гомозов Сергей Мартинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close