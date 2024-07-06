Гомозов (Касырев) Гавриил Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 24.03.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.03.1812
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Кобозева (Гомозова) Феодосия Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Гомозов Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1845
Дочь: Гомозова (Гомозова) Домна Гавриловна
Мать ребёнка: Гомозова Наталия Васильевна
Смерть
Неизвестно