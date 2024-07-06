Гомозов (Касырев) Гавриил Сергеевич Около 24.03.1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гомозов (Касырев) Гавриил Сергеевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 24.03.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.03.1812

Отец: Гомозов Сергей Мартинович

Мать: Касырева Мавра Назаровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гомозова Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Кобозева (Гомозова) Феодосия Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Гомозов Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1845

Дочь: Гомозова (Гомозова) Домна Гавриловна

Мать ребёнка: Гомозова Наталия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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