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Борисовских Иван Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1718 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Борисовских Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1735
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 59 лист
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Борисовских Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Борисовских Агафья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 59 об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисовских Агафья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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