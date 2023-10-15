Борисовских Иван Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Борисовских Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1735
ГАСО, 24-1-1502, 59 лист
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Борисовских Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Борисовских Агафья Петровна
ГАСО, 24-1-1502, 59 об
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно