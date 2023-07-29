Баннов Михаил Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Баннов Фрол Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1823
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Баннова Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Баннова Агафия Леонтьевна
Смерть
Неизвестно