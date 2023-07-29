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Баннов Михаил Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Баннов Фрол Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1823

Жена: Баннова Агафия Леонтьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Баннова Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Баннова Агафия Леонтьевна

Смерть
Неизвестно