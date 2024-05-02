Бойко (Бойченко) Домникия Андреевна
Место рождения
Дата рождения29.02.1804
Дата смерти06.03.1804
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1804
Отец: Бойко (Бойченко) Андрей Романович
Мать: Бойченко (Мельниченко) Прасковья (Параскева) Парфентьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B366-V?i=712&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
06.03.1804
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CV-F?cc=4133834&cat=1013792