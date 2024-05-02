Бойко (Бойченко) Домникия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко (Бойченко) Домникия Андреевна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

29.02.1804

Дата смерти

06.03.1804

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1804

Отец: Бойко (Бойченко) Андрей Романович

Мать: Бойченко (Мельниченко) Прасковья (Параскева) Парфентьевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B366-V?i=712&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
06.03.1804
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CV-F?cc=4133834&cat=1013792

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