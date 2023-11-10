Оксинья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксинья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Семен Степанович

Отец ребёнка: Степан Семенов

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Федора Степанова

Отец ребёнка: Степан Семенов

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Авдотья Степанова

Отец ребёнка: Степан Семенов

Рождение ребёнка
1841

Сын: Иван Степанов

Отец ребёнка: Степан Семенов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Матвей Степанов

Отец ребёнка: Степан Семенов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Тихон Степанов

Отец ребёнка: Степан Семенов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марья Степанова

Отец ребёнка: Степан Семенов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ольга Степанова

Отец ребёнка: Степан Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Семенов

Смерть
Неизвестно
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