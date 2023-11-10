Оксинья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Семен Степанович
Отец ребёнка: Степан Семенов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Федора Степанова
Отец ребёнка: Степан Семенов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Авдотья Степанова
Отец ребёнка: Степан Семенов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Иван Степанов
Отец ребёнка: Степан Семенов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Матвей Степанов
Отец ребёнка: Степан Семенов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Тихон Степанов
Отец ребёнка: Степан Семенов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марья Степанова
Отец ребёнка: Степан Семенов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ольга Степанова
Отец ребёнка: Степан Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Семенов
Смерть
Неизвестно