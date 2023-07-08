Дурново Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1877
Дочь: Ладыженская Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Дурново Мария Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Никитский сорок. Метрическая книга регистрации рождения, бракосочетания и смерти церквей: Александро-Невская, Алексеевская, Благовещенская, Богородице-Рождественская,Христорождественская, Богородице-Р... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дурново Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно