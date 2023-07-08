Дурново Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурново Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1877

Дочь: Ладыженская Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Дурново Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Никитский сорок. Метрическая книга регистрации рождения, бракосочетания и смерти церквей: Александро-Невская, Алексеевская, Благовещенская, Богородице-Рождественская,Христорождественская, Богородице-Р... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурново Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно