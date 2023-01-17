Разумовская (Демидова) Александра Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумовская (Демидова) Александра Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1871

Дата смерти

24.09.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1895

Муж: Разумовский Михаил Александрович

Москва, город федерального значения Москва
№ 3. Жених: Псаломщик Московской Иверской что на Ордынке церкви Михаил Александров Разумовский, православного вероисповедания, первым браком - 25 лет. Невеста: Московская мещанка слободы Устюжской Але... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1896

Сын: Разумовский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Разумовский Михаил Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.05.1898

Сын: Разумовский Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Разумовский Михаил Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.09.1899
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: От туберкулезного воспаления легких
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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