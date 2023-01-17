Разумовская (Демидова) Александра Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1871
Дата смерти24.09.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1895
№ 3. Жених: Псаломщик Московской Иверской что на Ордынке церкви Михаил Александров Разумовский, православного вероисповедания, первым браком - 25 лет. Невеста: Московская мещанка слободы Устюжской Але... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1896
Сын: Разумовский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Разумовский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
27.05.1898
Сын: Разумовский Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Разумовский Михаил Александрович
Смерть
24.09.1899
Причина смерти: От туберкулезного воспаления легких
Похороны
Неизвестно