Голенячий Андрей Евдокимович
Место рождения
Дата рождения05.08.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1876 ст.
Отец: Голенячий Евдоким Поликарпович
Мать: не указана
Мать Пелагея Никитина.
Крещение
08.08.1876 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Михаил Павлов Маракушин и Дарья Карпова Голенячая.
Смерть
Неизвестно