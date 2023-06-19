Голенячий Андрей Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенячий Андрей Евдокимович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

05.08.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1876 ст.

Отец: Голенячий Евдоким Поликарпович

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Мать Пелагея Никитина.
Крещение
08.08.1876 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Михаил Павлов Маракушин и Дарья Карпова Голенячая.
Смерть
Неизвестно