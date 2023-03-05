Соколов Филипп Иванович
Место рожденияд.Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Комстромской губернии
Дата рождения1846
Дата смерти12.12.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1846
Отец: Соколов Иван Прокопьевич
Мать: Наталья Степанова
д.Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Комстромской губернии
Рождение ребёнка
14.06.1878
Мать ребёнка: Васса Алексеева
ГАКО ф.56 оп.13 д.57
Место жительства
С 1878 ст.
д.Марьина Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Соколова Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Васса Алексеева
ГАКО ф.56 оп13 д.58
Рождение ребёнка
24.01.1884
Дочь: Соколова Павла Филипповна
Мать ребёнка: Васса Алексеева
д.Марьина Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп13 д.58
Рождение ребёнка
04.09.1886 ст.
Дочь: Соколова Пелагея Филипповна
Мать ребёнка: Васса Алексеева
д.Марьина Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп.13 д.58
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Васса Алексеева
ГАКО ф.56 оп.13 д.59
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Алексеева
Смерть
12.12.1906
д.Марьина Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп.13 д.59