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Соколов Филипп Иванович

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Место рождения

д.Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Комстромской губернии

Дата рождения

1846

Дата смерти

12.12.1906

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Соколов Иван Прокопьевич

Мать: Наталья Степанова

д.Ивановского Архангельской волости Кологривского уезда Комстромской губернии
Рождение ребёнка
14.06.1878

Сын: Соколов Иоан Филлипович

Мать ребёнка: Васса Алексеева

Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
ГАКО ф.56 оп.13 д.57
Место жительства
С 1878 ст.
д.Марьина Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Соколова Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Васса Алексеева

Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
ГАКО ф.56 оп13 д.58
Рождение ребёнка
24.01.1884

Дочь: Соколова Павла Филипповна

Мать ребёнка: Васса Алексеева

д.Марьина Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп13 д.58
Рождение ребёнка
04.09.1886 ст.

Дочь: Соколова Пелагея Филипповна

Мать ребёнка: Васса Алексеева

д.Марьина Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп.13 д.58
Рождение ребёнка
1891

Сын: Соколов Семен Филиппов

Мать ребёнка: Васса Алексеева

Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
ГАКО ф.56 оп.13 д.59
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Алексеева

Смерть
12.12.1906
д.Марьина Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп.13 д.59
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