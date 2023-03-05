Соколов Семен Филиппов
Место рожденияд.Марьина Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Соколов Филипп Иванович
Мать: Васса Алексеева
д.Марьина Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп.13 д.59
Бракосочетание
06.02.1910
Жена: не указана
с.Стан ц.Воскресения Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно