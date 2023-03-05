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Соколов Семен Филиппов

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Место рождения

д.Марьина Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Соколов Филипп Иванович

Мать: Васса Алексеева

д.Марьина Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ф.56 оп.13 д.59
Бракосочетание
06.02.1910

Жена: не указана

с.Стан ц.Воскресения Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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