Постнов Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930 ст.
Дата смерти2014 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Постнов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Постнов Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2014 ст.