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Постнов Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930 ст.

Дата смерти

2014 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Постнов Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Постнов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Постнов Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2014 ст.
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