Брейдакова Галина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.12.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1951
Дочь: Бурлий Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Брейдаков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
23.03.1953
Сын: Брейдаков Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Брейдаков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
24.02.1956
Сын: Брейдаков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Брейдаков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
03.03.1960
Дочь: Балакирева Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Брейдаков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
31.05.1966
Сын: Брейдаков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Брейдаков Николай Николаевич
Смерть
31.12.2008