Брейдакова Галина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрейдакова Галина Афанасьевна

Брейдакова Галина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1951

Дочь: Бурлий Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Брейдаков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
23.03.1953

Сын: Брейдаков Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Брейдаков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
24.02.1956

Сын: Брейдаков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Брейдаков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
03.03.1960

Дочь: Балакирева Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Брейдаков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
31.05.1966

Сын: Брейдаков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Брейдаков Николай Николаевич

Смерть
31.12.2008