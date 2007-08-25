Брейдаков Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1956
Дата смерти25.08.2007
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1978
Дочь: Матвиенко (Брейдакова) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Брейдакова (Баранова) Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
10.03.1983
Сын: Брейдаков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Брейдакова (Баранова) Любовь Алексеевна
Смерть
25.08.2007