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Брейдаков Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1956

Дата смерти

25.08.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1956

Отец: Брейдаков Николай Николаевич

Мать: Брейдакова Галина Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брейдакова (Баранова) Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
01.12.1978

Дочь: Матвиенко (Брейдакова) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Брейдакова (Баранова) Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
10.03.1983

Сын: Брейдаков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Брейдакова (Баранова) Любовь Алексеевна

Смерть
25.08.2007

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