Аляева (Прокофьева) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1929
Дата смерти04.09.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1949
Сын: Аляев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Аляев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
11.04.1952
Сын: Аляев Николай Александрович
Отец ребёнка: Аляев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
15.04.1961
Сын: Аляев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Аляев Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.2009