Аляева (Прокофьева) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляева (Прокофьева) Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1929

Дата смерти

04.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1949

Сын: Аляев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Аляев Александр Николаевич

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1952

Сын: Аляев Николай Александрович

Отец ребёнка: Аляев Александр Николаевич

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1961

Сын: Аляев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Аляев Александр Николаевич

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аляев Александр Николаевич

Смерть
04.09.2009
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