Аляев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.11.1968
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аляев Николай Никитич
Мать: Аляева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1949
Сын: Аляев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Аляева (Прокофьева) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
11.04.1952
Сын: Аляев Николай Александрович
Мать ребёнка: Аляева (Прокофьева) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
15.04.1961
Сын: Аляев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Аляева (Прокофьева) Ольга Васильевна
Смерть
06.11.1968