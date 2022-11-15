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Аляев Александр Николаевич

Место рождения

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.11.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аляев Николай Никитич

Мать: Аляева Евдокия

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аляева (Прокофьева) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
20.08.1949

Сын: Аляев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Аляева (Прокофьева) Ольга Васильевна

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1952

Сын: Аляев Николай Александрович

Мать ребёнка: Аляева (Прокофьева) Ольга Васильевна

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1961

Сын: Аляев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Аляева (Прокофьева) Ольга Васильевна

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
06.11.1968

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