Соколов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: Соколов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Филиппова Валентина
Мать ребёнка: Соколова Татьяна
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Анна (Нюра)
Мать ребёнка: Соколова Татьяна
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Дуня
Мать ребёнка: Соколова Татьяна
Рождение ребёнка
30.06.1907
Сын: Соколов Владимир
Мать ребёнка: Соколова Татьяна
Россия
Рождение ребёнка
1910
Сын: Соколов Василий
Мать ребёнка: Соколова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Татьяна
Смерть
После 1910