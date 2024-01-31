Соколов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Соколов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Филиппова Валентина

Мать ребёнка: Соколова Татьяна

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Анна (Нюра)

Мать ребёнка: Соколова Татьяна

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Дуня

Мать ребёнка: Соколова Татьяна

Рождение ребёнка
30.06.1907

Сын: Соколов Владимир

Мать ребёнка: Соколова Татьяна

Россия
Рождение ребёнка
1910

Сын: Соколов Василий

Мать ребёнка: Соколова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Татьяна

Смерть
После 1910
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